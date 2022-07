Unión avanzó gestiones para ser local en La Pintana, pero debe buscar otro estadio para recibir a la U

Luis Baquedano, gerente de Unión Española, señaló en Al Aire Libre PM que avanzó gestiones con la administración del Estadio Municipal de La Pintana para usarlo el próximo partido como local, el 24 de julio ante Curicó Unido, mientras arreglan la cancha del Santa Laura, aunque no podrán ocupar dicho recinto para el duelo con Universidad de Chile el 7 de agosto.

"El estadio que hemos visto es La Pintana, hablé con Juan Carlos Letelier, administrador del estadio, y dijo que no hay problema, jugaríamos con Curicó ahí, lo vamos a confirmar este miércoles", declaró Baquedano.

Sin embargo, aseguró que no está definido cuál será el estadio que usarán para jugar ante Universidad de Chile el 7 de agosto.

"Está la duda con U. de Chile de local, La Pintana no va a autorizar, ya me avisaron, más por un tema de seguridad que de capacidad. Además no los quieren recibir", explicó.

Finalmente, habló sobre el partido pendiente con Universidad Católica, que no se pudo disputar este lunes, y afirmó que una fecha tentativa para disputarlo es el 2 de septiembre, ya que ese fin de semana no habrá fútbol en nuestro país por el Plebiscito Constitucional del 4 de septiembre.