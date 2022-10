Unión Española confía en recuperar a Rodigo Piñeiro para semifinales de Copa Chile

El entrenador de Unión Española, Gustavo Canales, afirmó que en el cuadro de colonia "hispana" se ilusionan con una pronta recuperación del uruguayo Rodrigo Piñeiro, a quien pretenden tener de vuelta en semifinales de Copa Chile.

"Somos optimistas con respecto a la recuperación, teniendo en cuenta el diámetro de la lesión. Estamos con el optimismo de recuperarlo en 15 días, nos pusimos ese plazo para evaluarlo. El plan está establecido así", dijo el DT de los rojos, quien agregó que "en base a eso, ojalá visualizarlo para semifinal de Copa Chile".

"No he podido tener el plantel completo, me tocó agarrar el equipo con una cantidad de lesionados llamativa y ahora perdimos a Rodrigo, que es un jugador desequilibrante y todos sabemos lo que nos puede dar, pero lamentablemente está fuera por lesión en esta fecha así que vamos tratando de armar el equipo lo más competitivo posible en base a los nombres propios que tenemos disponibles", indicó.

El ex delantero también comentó que "tengo plena certeza que el equipo va mejorando en cuanto a la idea, al modelo que queremos ver" y que de cara al compromiso del sábado con O'Higgins, "tenemos claro el nivel de exigencia que vamos a tener, pero confiamos en que el equipo va a seguir con esa evolución que ha venido mostrando y ojalá terminar de plasmarlo en el resultado".

Canales contó que Gonzalo Espinoza y Augusto Barrios se encuentran evolucionado para convertirse en alternativas para el mediocampo, aunque para ese sector de la cancha le darán prioridad a quienes vienen jugando: "Me gusta como se ha congeniado. No descartamos algún otro nombre que ha mostrado buenas intenciones durante la semana, pero en principio le vamos a dar prioridad a este mediocampo".

Gustavo Canales comentó que la operación del arquero Luis Mejía fue satisfactoria y que la recuperación contempla un plazo de entre seis y ocho meses, mientras que descartó a Gabriel Norambuena como reemplazante de Piñeiro y contó que Luis Pavez Muñoz está de vuelta en las prácticas, aunque sin opciones de ser convocado ante los rancagüinos.

Unión Española juega el sábado a las 20:00 horas contra el cuadro celeste, en el Estadio Santa Laura.