Unión Española informó cancelación del proyecto inmobiliario en Santa Laura

Unión Española informó a través de un comunicado de prensa que canceló el proyecto inmobiliario de construir dos torres de departamentos de 23 y 15 pisos en la cancha 2 del Estadio Santa Laura, tras ser revocado el permiso de edificación por la Municipalidad de Independencia.

"El permiso de edificación del proyecto que se iba a desarrollar en el Estadio Santa Laura-Universidad SEK ha sido revocado sorpresivamente el día de hoy, aduciendo un vicio inexistente relacionado con el Plan Regulador", parte señalando el escrito.

Agrega que "es falso que se haya presentado por parte de Unión Española un proyecto de construcción de una ciudad deportiva en el lugar del Estadio. El proyecto fue presentado, Y APROBADO, desde un inicio como un complejo habitacional, comercial y educativo que mejoraría de forma positiva el entorno general de la Comuna, aumentando de forma sustancial la capacidad de estacionamientos en la zona, y permitiendo a la vez la completa modernización del Estadio para situarlo entre los mejores de América".

Debido a esta situación, el club hispano informó que tomará medidas legales en contra "hayan faltado a la verdad sobre este hecho", que esta situación trajo "daños económicos, deportivos y morales" y que esto provocará que la institución no pueda "conformar planteles cada vez mejores para competir, no solo en Chile, si no en toda América de igual a igual con los mejores equipos de cada país".

"El Club Unión Española procederá en todas las instancias administrativas y judiciales, nacionales e internacionales, a reclamar los enormes daños económicos, deportivos y morales causados por la invalidación de un permiso de construcción correctamente tramitado, así como a exigir las sanciones correspondientes contra las instituciones y personas que resulten responsables de esta acción", sentenció.