Unión Española presentó a sus refuerzos y afirmó que el plantel aún no está cerrado

El club Unión Española presentó este miércoles a sus nuevos seis refuerzos para la temporada 2019, aunque el técnico Fernando Díaz aseguró, durante la rueda de prensa en Santa Laura, que el plantel "aún no está cerrado".

Según explicó el estratega, están buscando alternativas para la mitad del terreno de juego. De hecho, los fichajes sólo refuerzan las zonas defensivas y ofensivas.

Los jugadores presentados fueron los delanteros Mauro Caballero (ex San Luis), David Llanos (ex Universidad Católica) y Sebastián Varas (ex Ñublense); y los defensores Rodrigo González (ex San Luis), Ezequiel Palomeque (ex Deportivo Cali) y José Manuel Aja (ex Vancouver Whitecaps).

El próximo desafío de Unión Española será el 23 de enero, cuando enfrente a Colo Colo en el Torneo de Verano que se disputará en Viña del Mar; mientras que el debut por Copa Sudamericana será el 19 de marzo ante Mushuc Runa de Ecuador.