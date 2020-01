Unión Española volvió a expresar su decisión de no jugar por el 'Chile 4' y pidió permiso para ir al TAS

Unión Española volvió a expresar este martes su decisión de no presentarse a semifinales de la Copa Chile ante la U y por consiguiente, a la definición del 'Chile 4' para la Copa Libertadores, agregando que solicitaron a la Federación un permiso para ir al TAS.

Así lo expresó el elenco "hispano" en una carta, en la cual señaló que el club "no participará en el partido programado (para el próximo 18 de enero en La Serena), ya que no sabemos a qué corresponde y no cuenta con las bases debidamente aprobadas. Unión Española no se prestará ni participará en competiciones irregulares e ilegales, que como explicaremos pueden traer graves consecuencias a nuestra actividad".

El club de colonia añade que solicitó "a la Federación y a la ANFP que suscriban junto a Unión Española una cláusula compromisoria de otorgamiento de jurisdicción ante el TAS, para que sea dicho Tribunal quien conozca la situación de la temporada 2019, término de la Copa Chile 2019 y asignación del cupo Chile 4 a la Conmebol Libertadores 2020".

La explicaciones entregadas por el club en el mismo escrito señalan que si se juegan las semifinales del torneo, "se estaría afectando gravemente la justicia deportiva y el fair play, ya que por ejemplo, Unión Española a la fecha ha finiquitado 10 jugadores que participaron en la finalizada temporada 2019 y uno de ellos ya es nuevo refuerzo de Universidad de Chile (Pablo Aránguiz)".

Junto con esto, se preguntan: "¿Con qué bases de torneo se jugarían dichas semifinales con partido único? Debemos recordar que la Copa Chile 2019 establece semifinales a jugarse en partidos de ida y vuelta".

"Además, ¿con qué planteles se debería disputar el referido partido? ¿Con los planteles inscritos en la Copa Chile 2019 o con los planteles que ambos conformen para la temporada 2020? ¿Hasta qué fechas se permiten incorporaciones?¿Pueden participar jugadores que hayan actuado en otros equipos en la edición 2019?", añade.

"Universidad de Chile ya ha anunciado refuerzos para la próxima temporada y ha finiquitado varios de los contratos de jugadores que actuaron en el torneo, como su emblemático arquero titular y capitán en Copa Chile, el señor Johnny Herrera, quien hoy en día forma parte del plantel de Everton", cerró.