Víctor Méndez: Si somos regulares, nos vamos a mantener en los puestos de arriba

El capitán y figura de Unión Española, Víctor Méndez, analizó el presente del cuadro hispano, que hoy por hoy es líder junto a Colo Colo, del Campeonato Nacional, y aseguró que lo primordial es mantener una regularidad que les permita seguir en la zona alta de la tabla.

"Esto es partido a partido, al campeonato le falta harto y si mantenemos la regularidad creo que nos vamos a mantener en los puestos de arriba", dijo Méndez en entrevista con Las Últimas Noticias.

Respecto a su nivel personal, el jugador de 22 años expresó que "por el momento estoy enfocado en este presente y a medida que haga las cosas bien, que mantenga un buen nivel, se me dará la chance de jugar algún día afuera. Es lo que uno quiere para seguir creciendo, pero es paso a paso".

"Lo vivo con tranquilidad, estamos haciendo las cosas bien y debemos seguir en esa senda", contó antes de referirse a su experiencia en el elenco hispano.

"Hace unos años vine a una prueba masiva del sur, por las mías, me dejaron en el club y así empecé. Tenía 16 años, jugaba en Atlético Merino, de Valdivia, del sector 'Rubén Darío', donde el fútbol amateur se juga con lluvia y solo se suspende si el barro es mucho, pero por lo general se juega siempre", contó.

"Estaba de técnico Martín Palermo, sus ayudantes iban a ver los partidos y me llamaron a entrenar un par de veces. Luego vino la pretemporada con el primer equipo y si bien me costó porque los grandes tienen otro ritmo, otra preparación, me fui adaptando y soltando mucho más. Al principio fue difícil, me citaban, no jugaba mucho, alternaba. Empecé a ser titular con Ronald Fuentes", añadió.