Yamila Reyna contó detalles de cómo el "Mono" Sánchez le pidió matrimonio

La actriz Yamila Reyna contó detalles de cómo el arquero y capitán de Unión Española, Diego Sánchez, le pidió matrimonio el pasado martes luego de un par de meses de relación.

La actriz contó que Sánchez sugirió cocinar y abrir una botella de vino: "Me pareció extraño porque no acostumbramos a tomar alcohol de día y menos en la semana. El sirvió dos copas y me preguntó ¿Por qué brindamos?", dijo a Las Últimas Noticias.

La protagonista de variadas teleseries, contó que él se paró mientras comían, fingió buscar algo y apareció por la espalda con el anillo.

"Ahí él me dijo '¿Así está mejor el brindis?' Fue de película. Casi me muero, no supe qué hacer. Me dijo muchas cosas muy lindas y así fue nuestro compromiso, en la cocina de la casa", comentó.

"Fue algo muy cotidiano, como es nuestra relación, muy simple, desde la risa, desde el compañerismo. Yo no me lo esperaba para nada, fue totalmente una sorpresa. Siempre hablamos de que queríamos estar juntos y él me decía que quería pasar su vida conmigo", complementó.

Sánchez, en tanto, contó que "yo no soy de tanta preparación, me gustan más las sorpresas".

El arquero dijo que no podía arrodillarse: "Me dolía todo (después del partido del lunes ante la U) y si lo hacía, ella me iba a tener que ayudar a pararme", dijo.