Ariel Martínez: Me disculpé con César Fuentes en la cancha y después en camarines

El defensor de Unión La Calera Ariel Martínez fue el primer expulsado del Campeonato Nacional luego de un codazo que le dio a César Fuentes en el empate sin goles entre el elenco cementero y Colo Colo.

Martínez reconoció que se disculpó con el jugador, y aunque aseguró que no hubo mala intención, sí cree que se merecía la expulsión.

"Sentí el contacto y de inmediato avisé que le pegué para que lo atendieran. Lo vi y no estaba bien. Le dije a Julio Bascuñán que nunca traté de pegarle, pero aún así pienso que la jugada merecía tarjeta roja. Después me disculpé en la cancha y luego en camarines. Sus compañeros me dijeron que estuviese tranquilo, que sabían que no había tenido mala intención", comentó Martínez a Las Últimas Noticias.

"La jugada me dejó muy afectado. Traté de calmarlo y disculparlo. Dentro de todo, él entendió. Son cosas que pasan en la cancha. Hay que tomar decisiones en una milésima de segundo. El hecho de que sepa que nunca quise pegarlo me dejó la conciencia más tranquila", añadió Martínez, quien ha recibido tipo de mensajes en redes sociales.

"Me han llegado muchos mensajes mala onda, pero son muchos de apoyo. También hay algunos mala onda, pero igual se entiende la posición de los hinchas", comentó.