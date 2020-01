Erick Wiemberg: Yo no firmé nada con La Calera

El lateral Erick Wiemberg se encuentra envuelto en un enredo entre Deportes Valdivia, club en que se formó, y Unión La Calera, donde militó en el 2019, debido a que los de la Región de Valparaíso aseguraron que hicieron uso de una opción de compra dentro del plazo estipulado por ambos clubes, pero desde el sur dijeron que ello no fue así.

Por eso, el jugador que además es pretendido por Universidad de Chile y a causa de este entuerto la opción se ve frenada, aseguró que nunca firmó nada con el conjunto "cementero".

"Estoy entrenando desde el lunes en Valdivia. Me dicen que pertenezco a Valdivia", señaló al medio La Tercera.

"La Calera quiso hacer uso de la opción de compra, pero fuera de plazo. Valdivia dice que tengo que seguir acá. Obviamente lo voy a cumplir, tengo que hacer caso. No firmé nada con La Calera", aclaró.

El futbolista se mostró "preocupado por mi futuro, no tengo nada que ver en el enredo. He estado en conversaciones con Valdivia y aún me queda pendiente una conversación con La Calera para esclarecer mi tema. Es lo único que falta", sostuvo al matutino.

En relación al interés de la U, apuntó a que "es obvio que uno siempre quiere seguir creciendo. Me motiva que me quieran", pese a que desde los azules, al parecer, frenaron sus pretensiones en virtud del enredo entre los clubes antes señalados.