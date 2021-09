Gonzalo Jara: No lo pensé dos veces, me encantó la idea de venir a Unión La Calera

El defensor nacional Gonzalo Jara fue presentado de manera oficial en Unión La Calera, ocasión en la que se refirió a las razones por las que decidió terminar con su aventura por México para llegar al equipo "cementero".

"No lo pensé dos veces, me encantó la idea de venir a Calera, me incentiva mucho la forma de jugar del club. Justamente se da que está peleando el campeonato y nunca dudé venir", apuntó el bicampeón de América con la selección chilena.

"Siempre he tenido la oportunidad de jugar en los equipos que he estado, me he identificado mucho con el sistema de juego. Hoy en día la forma de jugar de Calera me identifica mucho", agregó.

Respecto a sus nuevos compañeros, Jara aseguró que "poco a poco he ido conociendo el vestuario, aunque hay compañeros con los que he podido compartido anteriormente. Veo un muy buen plantel y un muy interesante grupo personal".

En cuanto al estado de forma en el que llega, Jara apuntó que "físicamente estoy bien, estoy entrenando a la par y me encuentro en condiciones de jugar o ser alternativa para el entrenador".