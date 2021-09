Gonzalo Jara se integrará este lunes a Unión La Calera: No vengo a retirarme ni a robar

El destacado defensor nacional Gonzalo Jara se integrará este lunes a los trabajos de su nuevo club Unión La Calera, luego de una semana de cuarentena en Santiago, y sostuvo en la previa que no piensa en el final de su carrera.

En diálogo con Las Ultimas Noticias, Jara dijo que "no vengo con ánimo de revancha (tras su paso en Universidad de Chile entre 2016 y 2018), ni a retirarme o robar. El otro día leí declaraciones de Fabián Orellana, que le preguntaban poco menos si venía a morir futbolísticamente a Chile y me pareció una falta de respeto por su trayectoria. En mi caso estoy físicamente bien y creo que puedo jugar, si no me pasa nada, hasta los 40 años".

Además, recordó ese paso por la U: "Yo vine porque se armó un gran proyecto que no resultó. Yo tenía ofertas de España cuando estaba en Alemania se dio lo de la U. Igualmente conseguimos un campeonato (Clausura 2017)".

Volviendo a su llegada a La Calera, "Jarita" aseguró que se dio todo muy rápido: "Mis planes eran quedarme hasta fin de año en México (Tijuana), pero estamos felices de volver a Chile. Preparé mis cosas y me vine y nos vinimos con Karina, mi novia. Llegué el domingo 19 de septiembre con 14 maletas. Tuve que pagar por exceso de equipaje. Ahora esperamos salir de cuarentena para ver dónde vamos a vivir con Karina. Seguramente será en la quinta región (de Valparaíso)".

Por último, el doble mundialista sostuvo que "estuve muy cerca de llegar a Unión Española, pero no se dieron los tiempos. Estoy feliz porque voy a jugar de nuevo en el fútbol chileno, en un equipo que me gusta como juega. Ahora, no hallo la hora de ponerme a las órdenes de Paqui (Francisco Meneghini, técnico de La Calera).

El próximo duelo de los "cementeros", sublíderes con 38 puntos, será este ante Deportes Antofagasta, duelo en el que no estará Gonzalo Jara por su puesta a punto.