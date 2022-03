Ignacio Arce y clasificación de La Calera en la Sudamericana: Era nuestro desafío del año

El arquero argentino Ignacio Arce comentó la clasificación de Unión La Calera a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, tras vencer ayer martes a Ñublense por 2-1 en Viña del Mar y destacó la mejoría de su elenco.

Arce nos dijo en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa: "Estoy muy contento, era el desafío del año para nuestro proyecto. Era el primer objetivo que teníamos y nos fuimos de la cancha muy felices. Sabíamos que iba a ser complicado, Ñublense venía de un buen rendimiento y debíamos seguir en el buen camino defensivo y también aprovechar las fallas de ellos para contraatacar y hacer la diferencia. Golpeamos en los momentos claves".

"Siempre vemos los partidos después de jugar y considerábamos que veníamos haciendo buenos primeros tiempos, sobre todo de local, y no habíamos podido abrir el marcador. Después se nos hacía todo cuesta arriba. Los resultados no acompañaban lo que veníamos haciendo. Hace tres partidos no nos hacían goles y eso habla de la mejoría defensiva. Cuando reaparece la confianza, todo mejora", añadió sobre la mejoría de su escuadra.

Por último recordó su experiencia en el Mundial sub 17 de Nigeria en 2009, cuando compartió con su colega de posición Emiliano Martínez: "No le tomo tanta importancia a ello. Eramos muy chicos en ese momento y estábamos con sueños de ser alguien en el fútbol. Sí nos mensajeamos con el Dibu y me pone feliz el momento que está viviendo. La verdad es que me desconecto un poco del fútbol cuando terminan los partidos o los entrenamientos".

La Calera jugará el próximo lunes contra Deportes Antofagasta por la séptima fecha del Campeonato Nacional.