Juan Leiva: Tuve Covid-19 y no es un juego, es una sensación que no se la doy a nadie

El destacado volante de Unión La Calera Juan Leiva contó su experiencia con el coronavirus, enfermedad que tuvo en diciembre pasado y describió pésimas sensaciones al respecto. Además, habló sobre la lucha por el título y su paso por Universidad de Chile.

Leiva dijo a El Mercurio que "tuve Covid-19, fui uno de los que se contagiaron en el equipo y no es un juego tenerlo, es real. A mí y a mi pareja nos dio cuatro días muy fuerte y además es algo de lo que me ha costado recuperar totalmente, porque tuve muchos dolores musculares, de espalda, u jugando cada tres días se siente más".

Además, añadió que que "me dieron paracetamol y tuve que estar encerrado en el departamento, pero nada más, menos mal. A mí me dio como un resfriado fuerte, con mucho dolor muscular, fiebre y dolor de cabeza. Es una sensación desagradable que no se la doy a nadie".

En lo deportivo, el jugador comentó las posibilidad de La Calera de ser campeón: "No sé cuál va a ser el resultado final. Nosotros tenemos la esperanza de pelear hasta el último partido. Ahora, si analizas hasta aquí, creo que hemos peleado todo el torneo en la parte alta, algo que queremos que La Calera se acostumbre. Vamos partido a partido, pero queremos luchar hasta el final".

Por último, el futbolista recordó su estadía por la U entre 2016 y 2017: "No es que me haya faltado madurez, sino que casi no tuve formación de cadetes y yo venía de la Primera B (Deportes Concepción), que no tenía repercusión y exposición como la U. Me costó llevar las situaciones y tener la personalidad que he tenido en la vida, más allá de que en lo deportivo cambié de posición muchas veces: un partido de lateral izquierdo, otro de extremo por derecha, por la izquierda, centrodelantero".

La Calera visita este sábado a Cobresal, a partir de las 20:30 horas (23:30 GMT), con la opción de quedar a un punto del líder Universidad Católica.