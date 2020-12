La U analizará pedir los puntos de derrota ante Unión La Calera

La denuncia contra Unión La Calera por suplantación de identidad en un examen PCR generó la posibilidad de que los equipos que perdieron ante el cuadro cementero en los últimos partidos analicen la posibilidad de pedir esos puntos "por secretaría".

Primero fue Coquimbo Unido el que expresó la posibilidad y ahora se sumó Universidad de Chile, elenco que perdió por 1-0 en un recordado partido que terminó con Fernando de Paul y Gonzalo Espinoza involucrados en un conato.

Así lo aseguró este domingo una fuente de Azul Azul a El Mercurio: "Estamos estudiando el tema y esperando que la investigación judicial llegue a una conclusión", señaló.

Sin embargo, la voz no es unánime: "No corresponde intentar sacar ventaja deportiva donde no procede, y hacer leña del árbol caído. Hay que esperar los resultados de la investigación", dijo otro director al matutino.