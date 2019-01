Marcelo Larrondo sobre su llegada a La Calera: Vengo para jugar la Copa América con Chile

El delantero Marcelo Larrondo reiteró que su idea al fichar en Unión La Calera es tener la chance de jugar la Copa América 2019 con la selección chilena.

"Eso es lo que se me pasó por la mente apenas me dijeron que estaba la posibilidad de venir a Chile. Estando tal vez en Argentina no era tan visto como lo seré ahora. Me podré mostrar más", manifestó a La Tercera.

"Podré demostrarle a la gente que cuando me llamaron, fue por algo, que estaba en óptimas condiciones. Vengo para jugar la Copa América con Chile. Eso es lo que quiero. Es la idea, uno de mis objetivos", agregó para luego repasar el periodo en el que estuvo en el interés de Juan Antonio Pizzi.

"Me emocioné mucho. Todos tenemos el sueño de jugar en la selección. Cuando me dijeron que estaba la posibilidad cierta de jugar por Chile estaba muy entusiasmado y con muchas ganas de defender la camiseta. Después, por problemas de lesión, no pude ser parte de ese plantel. Pero ahora vengo a trabajar para lograr eso. Debutar en la Roja", señaló.

"-Pizzi- me llamó, me dijo que me venía siguiendo por mis actuaciones en Rosario Central, que eran muy positivas. Eso fue clave para mi llamado a la selección. Estaba demasiado contento", recordó.

Quiere jugar en la U

Larrondo además confesó en diálogo con El Mercurio que "en el futuro me gustaría jugar en la U. Uno siempre apunta a los equipos más grandes", debido a que creció admirando a Marcelo Salas, pues es hincha de River Plate.

También contó que en el 2016 pudo llegar a los azules, "pero opté por River"-.