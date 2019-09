Meneghini: El despido de La Calera fue sorpresivo y como cuerpo técnico no estamos de acuerdo

Francisco "Paqui" Meneghini fue despedido de Unión La Calera a pesar de la campaña histórica que lideró en la Copa Sudamericana 2019 y al destacado desempeño en el Campeonato Nacional esta temporada, que tiene al equipo en zona de clasificación a copas internacionales. Según comentó el entrenador en una conferencia de prensa esta jornada, la decisión del club lo tomó por sorpresa, y es una determinación que no comparte.

"Es una decisión que obviamente como cuerpo ténico no lo compartimos, no estamos de acuerdo, pero lo respetamos, y no queda más que decir gracias", comentó el argentino.

"La situación fue sorpresiva para mí, la verdad es que no lo teníamos en los planes, nos sorprendió cuando terminó el partido (con Deportes Antofagasta) y nos comunicaron. Y no, no hay alguna situación económica. Es una decisión que toma el club, está en todo su derecho, y la tenemos que aceptar. Es una decisión que toma el club unilateralmente", confirmó.

Pese a la determinación de La Calera, Meneghini se mostró agradecido por tener la oportunidad de comenzar su carrera como entrenador ahí.

"El club ha decidido poner fin al vínculo contractual que teníamos y básicamente lo que queríamos hacer es agradecer. Primero al club por habernos dado la oportunidad de trabajar, de empezar mi carrera como entrenador, a los hinchas, que nos apoyaron en todos los partidos y a la comuna en general que siempre nos hizo sentir su cariño. Gracias a toda la gente que trabaja en el club y que nos ayudó a desempeñarnos de la mejor forma posible, y a los jugadores, que son lo más importante de la institucion", sostuvo el ex colaborador de Marcelo Bielsa.

"Paqui" envió un especial mensaje a la afición "cementera", ya que puede estar "orgullosa de los jugadores que los representan" porque se esfuerzan al máximo en cada partido. Incluso agradeció a la prensa, "por cubrir el día a día del club y siempre hacerlo con respeto".