Alberto Acosta: U. Católica tiene que dar vuelta la página y pensar en el próximo año

El ex delantero de Universidad Católica Alberto Acosta se refirió al presente del club, que quedó fuera de la lucha por el título tras ganar cuatro campeonatos seguidos y señaló que es necesario que ya se proyecten en la competencia del 2023.

"Sin duda que el fanático de Católica que lo sigue todo el tiempo estaba mal acostumbrado a esos grandes títulos que venía logrando año tras año y creo que a veces es normal que todo equipo tenga su final, como se dice, porque más allá de no haber logrado el objetivo este año, que era volver a salir campeón, y a veces no es fácil, la gente de la UC sabe que cuesta mucho y a veces no se puede lograr el título", indicó en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Como se habla que puede haber una reestructuración, bienvenida sea. Todo tiene su final, es un ciclo exitoso y todos los jugadores van a quedar en la historia, pero Católica tiene que dar vuelta la página y pensar en el próximo año, que sin duda vienen cosas importantes. Católica es un club grande que sabe muy bien cómo hacer las cosas, porque lo ha demostrado todos estos años", sentenció al respecto.

El "Beto" también dedicó palabras a José Pedro Fuenzalida, quien anunció su salida del club a fin de año: "El 'Chapa' ha sido muy importante en esta historia de los campeonatos, un jugador muy representativo no solo dentro, sino que también fuera de la cancha. El jugador está más preparado, pero a la gente a veces no la puedes preparar para que un jugador representativo deje el fútbol o se vaya a otro lado, pero el jugador lo sabe bien y por algo tomó esa determinación, él ha dado todo y mucho más por Católica. Me parece una persona que quiere mucho al club y va a quedar en la historia. no solo por lo que dio adentro, sino afuera de la cancha".

En lo que tiene relación con el delantero Fernando Zampedri, postuló que "es un goleador extraordinario, lo ha acompañado muchísimo estos años de gran equipo que tuvieron y que él realmente ha ayudado muchísimo para estos campeonatos. Como goleador qué le voy a decir, lo han visto todo. Lo que menos debe pensar es en entrar en la historia, eso viene solo. Si sigue jugando en Católica, las oportunidades las va a tener y ojalá pueda quedar en la historia siendo el goleador histórico. Lo conozco y se lo merece por todo lo que quiere al club. Que siga en Católica y que pueda seguir haciendo goles".

Para el final dejó al entrenador Ariel Holan, sobre el que sostuvo que "es un entrenador muy inteligente, es su segunda etapa en Católica y conoce bien cómo se manejan los dirigentes del club, siempre ha sido especial como se han manejado porque han hecho las cosas muy bien durante muchísimos años. Lo más importante es que siempre tiene que haber un equipo competitivo, no solo para el torneo local, sino para el internacional que es en lo que Católica siempre ha quedado en deuda, ojalá armen el mejor equipo para que estén competitivos".

Acosta estará presente en una charla con leyendas de U. Católica como Sergio Vásquez y Ricardo Lunari, en la que también participará Gabriel Batistuta.