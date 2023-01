Alexander Aravena en su vuelta a U. Católica: Me toca llegar de nuevo a mi casa

Alexander Aravena, quien salió elegido como mejor jugador sub 21 del torneo pasado, según la ANFP, se refirió a su vuelta al elenco "cruzado" y cómo se ha sentido en los primeros entrenamientos bajo el mando del director técnico Ariel Holan.

"Arrancó bien, los entrenamientos que el Profe ha planificado han sido intensos, pero los hemos llevado de buena forma", indicó.

En las declaraciones entregadas por el mismo club, también señaló: "Me siento muy cómodo, el plantel me recibió muy bien y eso me hace tener confianza en mí mismo y en el grupo. Tengo muchas ganas para la temporada que viene y estoy con la mejor disposición".

También habló sobre su rol dentro de la cancha y en las diferentes posiciones en las que ha sido probado por parte del técnico: "He entrenado en posiciones nuevas para mí, pero es algo que tengo que asimilar. Donde quieran ocuparme, yo tengo que estar disponible. Lo más importante en ese sentido es jugar y aportar con lo que más pueda".

Analizó su desafío más próximo, el amistoso contra el club boliviano Oriente Petrolero en Concepción este jueves a las 20:00 horas: "Va a ser diferente a los partidos con Magallanes, donde jugamos 35 minutos por lado. Va a ser más completo y con reglas más oficiales, pero si hacemos las cosas como hasta ahora, va a salir todo bien. El Profe tiene muy clara su idea de juego".

Finalmente, envió un mensaje a los hinchas "cruzados" de cara al futuro: "A Cruzadas y Cruzados los dejo invitados, que nos apoyen cada momento, vamos a dar lo mejor de nosotros. Es fundamental su apoyo, vayan al estadio, los esperamos".