Alexander Aravena: Espero aprender mucho este año de mis compañeros con más jerarquía

Alexander Aravena dejó Ñublense al término de la pasada temporada para firmar su regreso a Universidad Católica, donde ya ha jugado en la pretemporada e inclusó aportó con gol. Al respecto, el delantero proyectó su 2023 en la escuadra de la precordillera, donde indicó que espera poder "aprender" de sus compañeros más experimentados.

En rueda de prensa, el atacante comentó que: "Los jugadores de jerarquía me han dado confianza, eso ayuda. Día a día me entiendo mejor con Mena, es mucho aprendizaje, este año será así. Me siento feliz por eso".

"Fue díficil la decisión de cambiar de club. Pero, eso me dio confianza de venir, preparar objetivos y es lo mejor que pude haber hecho. Es un desafío personal demostrar porque tengo las condiciones para estar acá", remarcó.

Del mismo modo, Aravena manifestó lo que puede entregar al equipo que dirige Ariel Holan. "Le puedo aportar goles, asistencias, buen juego y lo grupal. Nos vienen desafíos lindos, tenemos las mejores expectivas. En lo personal daré todo para el equipo para que salga todo bien".

El debut de Universidad Católica en el torneo será el domingo, a las 12:00 horas (15:00 GMT) ante Everton en Viña del Mar, y lo podrás seguir junto a AlAireLibre.cl.