Alfonso Parot: Es lógico que se quieran llevar a Juan Tagle a la ANFP

En medio de la crisis que se ha generado en el seno de la dirigencia de la ANFP, el nombre de Juan Tagle, actual presidente de Cruzados, concesionaria que rige los destinos de Universidad Católica, suena como opción para asumir en la testera de Quilín.

Y fue Alfonso Parot, jugador de la UC, quien comentó dicha opción asumiendo que es lógico que Tagle sea mirado como candidato, no obstante, el zurdo siente que el abogado permanecerá al mando de la sociedad anónima.

"Nadie pone en duda su gestión. Lo ha hecho espectacular, sin duda es la cabeza de lo que ha sido Universidad Católica estos años. Y es como con nosotros los jugadores, cuando estamos bien, nos quieren en los mejores equipos, y en este caso quizás se quieran llevar al presidente para manejar la batuta", dijo Parot en una conferencia telemática.

"Pero sé que está al cien con el club, le encanta trabajar con nosotros, y la verdad es que es difícil que se vaya", añadió.

Parot fue consultado respecto a la posibilidad de seguir en cuarentena.

"Trato de no ver noticias, ni de leer, ni matinales, nada, porque me angustio y me empiezo a desesperar. Y si se alarga un mes más, hay que adaptarse a esta nueva realidad y no queda más de llevarlo a cabo lo mejor posible", comentó Parot, quien tiene un negocio familia (un café en la zona oriente de la capital) por lo que ha debido ingeniárselas para subsistir en medio de la crisis.

"Los que manejan ahí el tete (sic) son mi señora y mi suegra. Nosotros ya estuvimos con el tema del estallido social, pero ellas dos fueron guardando plata para lo que pudiera venir con los sueldos y ahora hemos optado por las facilidades que está dando el Gobierno para acogerse y poder salir adelante", expresó.