Alfonso Parot: Estoy feliz por el cariño de la gente

El defensor de Universidad Católica Alfonso Parot se mostró feliz por jugar su primer partido desde que regresó al equipo, en la victoria por 1-0 ante Everton, y se refirió además a su adaptación, la competencia con Juan Cornejo por el puesto y el clásico ante la U.

Parot, en zona mixta tras el partido disputado en San Carlos de Apoquindo, dijo que "estoy muy contento y muy feliz, más allá de mi redebut, por el espíritu de equipo, por el triunfo y por mantener la distancia con el segundo. Es lindo y gratificante el cariño de la gente y espero estar a la altura y retribuirlo dentro de la cancha que es donde importa".

Además, sostuvo que "vengo entrenado bien en la semana, acomodándome de a poco al equipo, llevo una semana y media entrenando. Estoy feliz de que el equipo haya quedado con el arco en cero. Venía con ritmo, no me había tocado competir acá en Católica, que eso me pasó la cuenta en el primer tiempo, pero después me sentí bastante bien".

Sobre la lucha por el puesto con Cornejo, aseveró que "está bien, el buen nivel de él y el mío nos va a ayudar a los dos a subirlo y al equipo a tener una buena competencia, pero obviamente de 'buena leche'" (sic).

Finalmente, acerca del partido ante Universidad de Chile señaló que "es un clásico, más allá del momento son partidos distintos y especiales y hay que jugarlo. Es una institución de las grandes y espero que puedan salir de allá abajo", cerró.