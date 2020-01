Alfonso Parot: Hubo acercamientos con Estudiantes, pero decidí seguir en la UC

El zaguero de Universidad Católica Alfonso Parot aseguró que quedó descartada la opción de partir al fútbol argentino tras la oferta de Estudiantes de La Plata para contar con sus servicios.

Al respecto, el lateral afirmó en conferencia de prensa que "ese tema ya lo conversó mi representante con la gente que tenía que conversar y se decidió seguir en Católica. Hubo acercamientos (con Estudiantes) y todo quedó ahí. Yo igual había llegado recién y el club no quería volver a contratar".

"Tampoco me muevo solo, estaba el tema familiar también. Estudiantes es una gran institución, un equipo grande de Argentina, pero siento que el semestre pasado no pude demostrar todo lo que aprendí en Argentina, no alcancé a demostrar. Era injusto irme de nuevo tan pronto", señaló.

Sobre el comienzo del Campeonato Nacional 2020, "Poncho" dijo que "siempre al actual campeón todos lo quieren bajar, más a nosotros que venimos siendo hace años un buen equipo. Somos el rival a vencer y tenemos que reinventarnos en el éxito".

En relación a la derrota ante Colo Colo en semifinales de Copa Chile, Parot señaló que "ya dimos vuelta la página. Nos dolió quedar eliminados, pero sí quedamos conformes y contentos por lo que se mostró, que era lo que veníamos trabajando con el profe. Eso nos dejó bastante contentos".