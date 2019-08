Alfonso Parot: No volví a la UC para estar en la selección, pero bienvenido sea si se da

El lateral nacional Alfonso Parot llegó este viernes a Santiago para sumarse a Universidad Católica. El "poncho" afirmó que no volvió a San Carlos con el objetivo de ser considerado en la selección, aunque admitió que le gustaría estar en la Roja.

"Se dio la posibilidad de volver a Católica así que estoy muy contento y feliz. Estuve en una liga competitiva, en la que se aprende. Estoy agradecido del club que hizo un gran esfuerzo, así que a cumplir las expectativas", apuntó desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

En cuento a la posibilidad de estar más cerca de la selección, apuntó: "No fue el objetivo, si se da bienvenido sea. (Su llegada) Se dio porque Central necesitaba vender, había una propuesta en la mesa que era la mía y me sedujo por ser Universidad Católica, por eso me vine y si eso significa estar más cerca de la selección, bienvenido será".

En esa línea, contó que ser considerado por Reinaldo Rueda "fue lindo, me gustaría volver, pero sé que para eso tengo que andar muy bien, mostrar un gran nivel en Católica, tratar de ser citado y luego pelear por un puesto".

Sobre su salida del fútbol argentino, Parot confesó que "me sorprendió el cariño de la gente manifestado en redes sociales. Intenté hacer lo mejor posible allá, es grato que te despidan así, se nota que dejé una huella y no hice las cosas mal".

"La liga argentina es muy competitiva, llegué a ser convocado a la selección y eso te indica que estás haciendo bien las cosas, así que feliz. Espero responder a las expectativas que tiene el club y las que tengo yo", agregó.

Parot, que aseguró que está listo para jugar lo antes posibles, aseguró que "me fui más maduro, llevo mucho tiempo tranquilo, centrado como siempre".

Sobre cómo ve a la actual UC, apuntó: "Es un club que está en la punta, reciente campeón, anda muy bien y sacó puntos de ventaja, supe antes de subirle al avión que llegó el "Gato" (Francisco Silva) así que se está armando un equipo competitivo para las expectativas que tiene el club. Esperamos volver a una copa internacional y poder aportar con un granito de arena".

"Católica lleva mucho tiempo mostrando que está haciendo las cosas bien, hubo un trabajo que nunca se perdió, se están dando los frutos y creo que no sólo a la UC, sino que a todo el fútbol chileno le falta un plus en el ámbito internacional", agregó.

Respecto a la lucha que tendrá con Juan Cornejo por el puesto de lateral izquierdo, manifestó que "el que esté mejor va a jugar, yo vengo a aportar con un grano de arena y competiré por un puesto, eso le va a servir al plantel y ayudará a que subamos el nivel individual".

"En Argentina también jugué de defensor entral en algunos partidos, no es una posición que maneje tan bien como la de lateral, pero puedo jugar ahí", cerró.