Alfonso Parot respaldó a Ignacio Saavedra: Hay que hacerse fuerte, es parte de la profesión

El lateral de Universidad Católica Alfonso Parot respaldó a su compañero Ignacio Saavedra por las variadas críticas recibidas en virtud de su irregular nivel de las últimas fechas, mientras que repasó el empate sin goles abrochado el pasado sábado en el clásico con Colo Colo.

En relación al volante, estimó que "no sé si estará al tanto de las cosas pero es parte de. Lo digo yo que soy constantemente criticado, acá hay que hacerse fuerte, es parte de la profesión, las críticas siempre van a existir".

"Es cuando tenemos que estar todos fuertes, quizás algunos jugadores lo manejan mejor que otro y hay que estar ahí para apoyarlo. En el camarín hay súper buen ambiente. Estoy seguro que independiente de las críticas que se le puedan hacer, él no va a dudar de la calidad de jugador que es", manifestó.

Dijo también que en el choque con los "albos", "queríamos ganar, hicimos todo lo posible y no se consiguió, siento que tuvimos una leve mejoría en lo defensivo y en las asociaciones de la banda y por el medio, hay que tratar de prolongarlo más en el partido, lo bueno es que no se perdió y hay que sumar de a tres el fin de semana para que sea un punto ganado y no dos perdidos".

Por otra parte dedicó palabras a la cancha del Santa Laura, que "claramente mejoró, pero había varios espacios o sectores que estaban medio pintados o escondidos, pero es así, hay que adaptarse lo antes posible. Para la gente es mucho más cómodo y fácil jugar ahí".

También habló en relación a la disputa por la parte alta del torneo y declaró que "más que complejo, se pone entretenido el campeonato, van a pasar a ser todos los partidos importantes, todos se van a empezar a jugar cosas, así que creo que se pone entretenido, atractivo, cada uno tendrá que salir a buscar los partidos y espero que así sea por el bien de nuestro fútbol, que sean más partidos de ida y vuelta".