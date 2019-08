Alfonso Parot: Soy un tipo que marca fuerte, pero eso no da para decirme mala leche

El zaguero de Universidad Católica Alfonso Parot reconoció que una de sus principales cualidades es la fiereza en la marca, pero dijo que no por ello debe ser tildado como un jugador mala leche.

El futbolista "cruzado" recordó la jugada de un clásico estudiantil durante el 2014 en que lesionó a Sebastián Ubilla, quien luego lo calificó de aquella forma.

"No he conversado con él, cuando pasó eso le mandé el mensaje correspondiente y no tuve respuesta alguna. Después salió diciendo que era mala leche, pero me parece que es lo que piensa la mayoría de los jugadores y el periodismo, que voy fuerte a la pelota", sostuvo.

"Se habló que con Everton entré muy fuerte, pero hice dos fouls en todo el partido (...) no sé cuántos partidos tengo en primera, pero tengo menos de seis expulsiones, porque pero puedo ir fuerte, soy un tipo que marca fuerte, es una de mis cualidades, pero a decirme mala leche, creo que no da", agregó.

En esa línea, Parot reveló que de momento se siente más tranquilo que en su anterior paso por la UC debido a que cuenta con mayor experiencia: "Tengo que demostrarlo en la cancha y en este tipo de cosas, no generar polémicas innecesarias. Por eso dije que me molestaba que me siguieran tildando de mala leche por dos fouls que hice contra Everton. Ahora me siento más maduro y más tranquilo".

En última instancia apuntó a que es "raro" ver a U. de Chile, próximo rival de los "cruzado", peleando en la parte baja de la tabla: "Es raro ver a un equipo que denominan grande pelear abajo, un equipo con recursos para reforzarse de gran manera en un campeonato largo, para mí es extraño, pero estoy enfocado en nosotros, en hacer un buen partido, mantener la distancia y a no confiarse".

"Son dos realidades distintas que viven los equipos, pero eso no quita que entremos más relajados porque tenemos un pequeño margen", apuntó.

La UC, que lidera el Campeonato Nacional a 10 puntos de Colo Colo, visita a U. de Chile el domingo a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio Nacional.