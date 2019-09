Alfonso Parot: Uno no es campeón hasta que le pasan la medalla y levanta la copa

El lateral de Universidad Católica Alfonso Parot afirmó que la disputa por el título del Campeonato Nacional sigue abierta pese a la gran distancia que tienen en el liderato, de 13 puntos, por lo que aún tienen que entregarse al máximo "partido a partido".

"Hay una pelea, es lo que pensamos más o menos todos, pero se va a pelear hasta el final. Uno no es campeón hasta que te pasan la medalla y levantas la copa, por ahora eso no ha pasado y tenemos que seguir de la misma manera", declaró el zaguero.

"Si seguimos empatando de local o perdiendo puntos y no sumando de a tres, y los de abajo vienen en alza y siguen sumando, nos pueden pillar perfectamente", reconoció el jugador formando en la precordillera.

"Me tocó vivir todos esos años en que no conseguimos las cosas, y es lo que digo ahora, hay que ir partido a partido, no hay que desconcentrarse y tomar palco desde todas las cosas que se dicen afuera, lo que dice la gente o los mismos dirigentes se pueden ilusionar porque no están metidos en el camarín con nosotros día a día", agregó.

"Nosotros tenemos que hacernos fuertes mentalmente y saber que no hemos conseguido nada, porque uno es campeón cuando entregan las medallas y levantas la copa", insistió Parot.

U. Católica, que es líder del torneo con 47 puntos, enfrenta el sábado a Curicó Unido desde las 17:30 horas (20:30 GMT) en el Estadio La Granja.