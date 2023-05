Alfonso Parot y el fútbol chileno: Entrenamos en mesas de pool, pero hay canchas donde no se puede jugar

El zaguero de Universidad Católica Alfonso Parot hizo una dura crítica al fútbol chileno y aseguró que mucho de lo mal que se ve el Campeonato Nacional pasa por el estado de las canchas.

"Entrenamos en una cancha espectacular, una mesa de pool, extraordinaria. El otro día escuché a Diego Rivarola decir que se exigen muchas cosas a los mediocampistas, pero resulta que hay canchas donde no puedes jugar de primera", dijo Parot en entrevista con El Mercurio.

"Hay que darle cuatro toques a la pelota. Hay canchas donde no se puede jugar, no sé qué pasó. Estoy viendo mucho fútbol y me he dado cuenta de que hay varias canchas malas. Eso marca una pauta de cómo jugar", añadió.

Parot cumplió 300 partidos con el elenco cruzado, algo que también valoró, y aseguró que buscará retirarse en la UC.

"Hasta que me echen de acá, jajajá... Siempre me propuse dejar el fútbol y no que el fútbol me deje a mí. Cuando sienta que física y mentalmente no esté dando, diré 'hice buena carrera, me parece que es hora de parar'. Tengo contrato hasta fin de año y mi intención desde que debuté fue retirarme acá. Llegué a los 10 años a la UC, estudié en el colegio que tenía, pasé mi vida, mi infancia, me crío como jugador y persona. El sentimiento es muy grande. Me quiero retirar acá", expresó.