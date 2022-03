Alfonso Parot y el presente de la UC: No lo llamaría "crisis", me gusta más "mala racha"

Alfonso Parot, defensa de Universidad Católica, habló en conferencia de prensa sobre el actual momento "cruzado", en la previa del clásico con U. de Chile por la octava fecha del Campeonato Nacional.

"No le pondría el nombre 'crisis', me gusta más una 'mala racha'. Son momentos que viven los equipos. A veces estás arriba, y a veces no tanto o no jugando bien; a veces entran todas la pelotas, y otras pega en el palo y sale. Es parte del juego", dijo.

"Es muy difícil mantener una regularidad por tantos años. Católica lo ha demostrado y ahora simplemente hemos tenido un pequeño bajón que tabajamos día a día y semana tras semana para volver a estar en lo alto del torneo, como nos gusta", indicó el "Poncho".

Además se refirió a las falencias del equipo. "Somos conscientes de los errores que hemos cometido estos últimos cuatro partidos, y esperar que este clásico sea el repunte para nosotros", expresó quien será capitán de la UC este fin de semana.

"No hemos sido certeros a la hora de definir y las pocas veces que nos llegan con claridad nos han hecho los goles. Trabajamos mucho en la concentración, que no nos pillen de mala forma y estar siempre bien posicionados", relató.

Respecto al duelo contra los azules, Parot dijo que "todos los clásicos son importantes. Si nos quedamos con los tres puntos nos va servir mucho anímicamente para los desafíos que tenemos. Por ahora estamos enfocado en hacer un buen partido ante nuestra gente, en nuestro estadio".

Universidad Católica recibirá a la U en nuevo clásico universitario este sábado 2 de abril, a las 18:00 horas en el estadio San Carlos de Apoquindo.