Alfonso Parot y eventual baja de sueldos: La UC no pasará a llevar a ningún jugador

La rebaja de suelos entre los futbolistas es uno de los temas más recurrentes a partir del receso generado por la pandemia del coronavirus y si bien en Universidad Católica no ha habido noticias al respecto, Alfonso Parot mostró disposición a sentarse a negociar.

"No nos han comunicado nada. Solamente nos mandan mensajes para darnos tranquilidad, y que las medidas que tome el club nos las harán saber oportunamente y sin pasarnos a llevar. He leído que otros equipos tomaron esa decisión y me hubiese gustado que a otros colegas no les hubiesen bajado el sueldo", comentó el zaguero en entrevista con El Mercurio.

"El club se mostró abierto a conversar en caso de que esto siga, pero si realmente necesitara que algunos se bajaran el sueldo, habría que conversarlo y lo más probable es que llegamos a un acuerdo. La UC viene haciendo las cosas muy bien, es un equipo muy ordenado y tengo confianza en que no se pasarán a llevar a ningún trabajador", añadió.

Respecto a cómo vive el receso, Parot explicó que "es raro porque es primera vez que estamos tanto tiempo sin actividad. Costó, pero hay que aprovechar el tiempo con la familia, porque estamos mucho tiempo concentrados".

"Quizás el fútbol no cambie tanto, pero los jugadores vamos a volver distintos. En este período hemos aprovechado mucho a las familias, retomamos cosas que no se hacían hace harto. Yo vivo con mi hijo más chico y nos mandan tareas, tengo que se profe. Uno se cuestiona y dice 'a pesar de que uno esté cansado hay que darle todo el tiempo a la familia'", agregó.