Alfred Canales: Estoy súper contento de empezar un nuevo desafío en la UC

El volante Alfred Canales comentó los objetivos que tiene en Universidad Católica, elenco en el que fichó para esta temporada 2024 tras su gran año en Magallanes.

"Estoy súper contento de empezar un nuevo desafío. Tuve una adaptación bonita, los compañeros me recibieron de buena manera", señaló en conversación con El Mercurio.

También cómentó cómo se produjo el llamado del entrenador Nicolás Núñez: "Siempre estuve en contacto con él, siempre me hablaba. Cuando se fue de Magallanes me dio buenos deseos, diciéndonos que quería que nos quedáramos en Primera. Cuando salimos de vacaciones se contactó directamente conmigo y me dijo que quería que viniera. Me llamó para ir a Católica y desde el primer minuto le dije que sí".

"Estaba súper sorprendido de que confiara de nuevo en mí y me llevara al equipo en que estaba. Estoy súper agradecido, porque además me encanta su idea de juego", añadió.

Sobre lo que se viene en la UC, sostuvo: "Desafíos muy lindos. Tenemos los objetivos súper claros, todos, todo el grupo. Sabemos lo que tenemos para pelear: el Campeonato, la Copa Chile y pasar la fase de la Sudamericana. Nos estamos preparando de la mejor forma".

También habló de sus variantes en la cancha: "Puedo jugar de volante central o de volante mixto. Me acomodan las dos posiciones. Cuando jugaba Tomás Aránguiz yo jugaba más centralizado (en Magallanes), pero en los últimos jugó el "Pupi" (Iván) Vásquez y yo fui más mixto. No tengo problemas en jugar en cualquiera de las posiciones. Católica es un equipo grande y hay que prepararse de la mejor forma para estar a la altura".

Finalmente, hanló del campo de juego sintético en el que jugó ante Botafogo por Copa Sudamericana, el mismo que implementarán los "cruzados" en su nuevo estadio: "Muy buena cancha. El balón corre muy bien, súper rápido, no es dura. Es espectacular. No se parece a las canchas sintéticas en Chile; te puedes barrer y nos vas a quedar "pelado" como sucede en las chilenas. El balón corre igual que si se jugara en pasto natural".