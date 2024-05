Ampuero sobre el Clásico Universitario: “Son partidos aparte y lo estamos preparando así”

En conferencia de prensa, Branco Ampuero, defensa de Universidad Católica, hizo la previa del duelo frente a los azules de este fin de semana, destacando que vienen con varios triunfos consecutivos y que los cruzados tendrán equipo completo para este sábado.

En Universidad Católica preparan el partido de manera especial

Ampuero comenzó dando detalles de cómo ve el partido frente a la U: "Es un partido especial, lindo de jugar, en una buena cancha, un buen estadio con un marco de público importante. Entonces será un escenario óptimo para mostrarse y hacer su mejor juego".

Aprovechó de destacar el buen nivel que ha mostrado el equipo dirigido por Tiago Nunes.

"Nosotros venimos de varios triunfos consecutivos, venimos en alza. Todavía se puede mejorar mucho el rendimiento del plantel, pero estos partidos, por más cliché que sea, son partidos aparte y lo estamos preparando así", dijo.

Branco Ampuero como lateral

Además, Branco analizó su nueva posición en la cancha, ya que el defensa central cambió su posición y el brasileño lo está utilizando como lateral.

"Me he sentido bien, en lo personal es un momento de aprendizaje, cuando se te pide jugar en una posición que habitualmente no es la tuya es un desafío, yo físicamente estoy perfecto, me siento bien y espero ganar el día sábado", declaró.

La UC enfrentará con equipo completo a la U

Para este trascendental partido, los de San Carlos de Apoquindo recuperan a tres de sus jugadores, que estaban al margen por lesión. El lateral Guillermo Soto, superó un esguince de rodilla, Sebastián Pérez, el portero ya entrena con normalidad desde la semana pasada y Agustín Farias, que tenía una molestia en los isquiotibiales.

¿Dónde juega la Universidad Católica el Clásico Universitario?

Universidad Católica visitará a Universidad de Chile, el próximo sábado 18 de mayo, a las 17:30 horas (21:30 GMT) en el Estadio Nacional por la decimotercera fecha del Campeonato Nacional.

Revisa la conferencia completa acá.