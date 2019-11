Andrés D'Alessandro y fin del contrato con Inter de Porto Alegre: Se abrirán otras puertas

El volante argentino de 38 años Andrés D'Alessandro se refirió a su futuro en conferencia de prensa, esto en medio de los rumores que ligan a Universidad Católica, asegurando que sabe que si deja Inter de Porto Alegre se abrirán otras puertas.

"Puedo decir que seguiré jugando, todavía estoy dispuesto, todos los días me satisfacen. Hablar con mis colegas, entrenar, es lo que me da más fuerza. No puedo imaginar un día sin levantarme temprano y practicar", dijo ante la pregunta de un posible retiro.

Es que el formado en River Plate termina contrato a fin de año y, hasta el momento, no ha renovado con los "bichos colorados", equipo que ha defendido por 11 años en sus dos periodos.

"Es triste pensar que algún día podría suceder. La idea es seguir trabajando mi cuerpo. Lo que me hará parar un día es lo mental. Luego tomaré una decisión", apuntó.

En esa línea, D'Alessandro agregó que si no sigue en el equipo brasileño "se abrirán otras puertas", dándole opción a una posible llegada al cuadro "cruzado".

"Tener 11 años aquí no es algo normal y común. Lo digo con gran orgullo, por sostenerme con trabajo y dedicación. A menudo me comparan con Rogério Ceni, que es una bestia. Es muy difícil encontrar jugadores que se identifiquen tanto", cerró.