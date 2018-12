Andrés Vilches y su negociación con la UC: Con la salida de Beñat San José cambia el escenario

El atacante aseguró que le complica la idea de comenzar un nuevo entrenador que no lo conoce.

El delantero Andrés Vilches, se refirió a su futuro inmediato en 2019, asegurando que no está tan convencido de quedarse en Universidad Católica, con la llegada del entrenador argentino Gustavo Quinteros, aunque sigue negociando con la UC y Colo Colo.

El delantero, quien tras el título de los "cruzados" había mostrado su interés de quedarse en San Carlos, ahora aseveró en Al Aire Libre en Cooperativa que "en ese momento estaba con euforia y con alegría y pensaba en quedarme, además estaba Beñat (San José). El fue el impulsor de mi llegada, pero ahora con su salida cambia un poco el escenario. Empezar de cero, con otro técnico que no me conoce es distinto y cambia un poco mi pensamiento".

De igual manera, destacó que "no sé nada sobre mi futuro, todo lo está viendo mi representante con la dirigencia de ambos clubes, firmé finiquito con Católica y Colo Colo y hoy en día soy un jugador libre, pero quiero optar por algo que me convenga y me sirva profesionalmente".

Finalmente, el formado en Huachipato, quien está en Talcahuano colaborando con una actividad benéfica de Pedro Morales, hizo un balance de su año en la precordillera, reslatando el hecho de haber ganado el Campeonato Nacional.

"Terminé bien el año, tuve altos y bajos, partí con regularidad, estuve el segundo semestre sin nominaciones y terminamos logrando el título, que era lo que nos habíamos propuesto a inicios de año. Así que a nivel personal estoy contento", cerró.