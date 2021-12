Antonia Canales se despidió de Universidad Católica y Colo Colo asoma como su destino

La joven arquera Antonia Canales utilizó sus redes sociales en las últimas horas para despedirse de Universidad Católica luego de cuatro años, asomando Colo Colo en su horizonte para la próxima temporada del fútbol femenino.

Desde su cuenta de Instagram, la también seleccionada chilena escribió: "Hoy con mucha pena me toca despedirme de Universidad Católica, el club que me formó y fue mi casa durante 5 años. Todo comenzó el 2016 cuando llegue a probarme a la sub 17, no sabía nada, pero junto a mis compañeras y cuerpo técnico pude iniciar mi camino como jugadora, teniendo el honor de jugar y liderar el plantel adulto como capitana. Es momento de dar el siguiente paso en mi carrera deportiva para seguir creciendo y así cumplir mis sueños".

"Gracias al cuerpo técnico por entregar lo mejor para nosotras, a mis compañeras que siempre dieron el 100% por la camiseta en cada situación que se les presentaba y por último, decir que estoy profundamente agradecida del Club Deportivo Universidad Católica y sobretodo agradecida del apoyo incondicional entregado por todos los cruzados y cruzadas", agrega en el posteo.

Además, Canales apunta que: "Estoy segura de que las condiciones del club mejorarán con el tiempo hacia el objetivo de emparejar la cancha tal y como las jugadoras lo merecen y necesitan".

Sobre esto último es que la directora del Anjuff, Iona Rothfeld, criticó el trato de la UC con sus jugadoras. "Católica es el club que hace casi todo bien en la rama masculina, pero en la femenina parece que se esfuerzan por hacer todo mal. Las promesas de trabajo son insuficientes y se quedan cortos en varias cosas. El club degrada la labor de las jugadoras y ellas resientes que el club no tenga las herramientas para trabajar bien", nos comentó en Al Aire Libre en Cooperativa.