Ariel Holan adelantó que Clemente Montes debe presentarse en la UC a inicios de julio

El técnico de Universidad Católica, Ariel Holan, conversó con los medios en la previa de jugar ante Santiago Wanderers por Copa Chile, y adelantó que tras su paso por Celta de Vigo B, el delantero Clemente Montes debe retornar al elenco cruzado a inicios de julio.

"Tengo entendido que Clemente tiene contrato con Celta hasta el 30 de junio y que posteriormente es jugador del club, y lo que estamos pensando es que vuelva el 1 o 2 de julio. Está claro que Celta no hace uso de la opción y que Clemente es jugador del club. Dentro de unos días habrá un panorama más claro", expresó el entrenador argentino.

Holan se refirió a otros nombres propios, en específico a Gary Kachelmacher y a Fernando Zampedri, quienes no serán considerados para el duelo copero de mañana.

"Lo de Gary ha sido complejo, porque fue una lesión tendinosa, entonces requieran más tiempo de lo normal. Hay tres altas, que es la médica, la física y la técnica, y son todas diferentes. Él ya pasó la primera y está en el acondicionamiento físico, por lo que lo primero es que se sienta seguro con los distintos trabajos, y después seguridad desde lo técnico", dijo sobre el defensor.

"A Fernando ya le sacaron los puntos. Está haciendo actividad física normal aunque no se calzó el botín, por lo que necesita tocar el balón y veremos en los próximos días si comienza a entrenar con el equipo con el balón", añadió en relación al goleador.

Sobre el duelo programado para mañana, el DT dijo que espera se juegue pese a las lluvias que se dejan caer sobre la Zona Central, Holan comentó que "no depende de nosotros, y está lloviendo mucho. A nosotros nos conviene jugar, porque venimos hace mucho tiempo sin jugar por los puntos. La realidad dice que hay que esperar, y tampoco se trata de romper la cancha. En este caso hay que buscar el mal menor".

Además, el DT se refirió a los rumores que hablan sobre salidas de jugadores: "No nos podemos manejar sobre rumores respecto a Branco (Ampuero), o respecto a otros futbolistas. Tenemos un plantel que ya sufrió la partida de Mauricio (Isla), y nos gustaría reforzar esa zona. Hay oportunidades internas y cualquier baja que podamos sufrir se relaciona con las altas. Es difícil hablar sobre supuestos porque hay varias posiciones donde hay rumores. Para opinar con certidumbre hay que esperar los hechos, porque suenan (Alexander) Aravena, (Ignacio) Saavedra, y siempre hay alguno más por el que llegaría alguna oferta. De mi parte, prefiero ser cauto", dijo antes evidenciar una crítica en relación al pobre mercado que se vive en el fútbol chileno.

"Este mercado es acorde a la realidad de nuestro fútbol. Estoy conforme, no. Estoy contento, no. Pero no es un tema del club o de mi director deportivo, sino que es nuestra realidad y eso lo enlazó con elevar el nivel de la liga, y eso requiere de muchas cosas, el campo de juego, el calendario, y mientras mejor sea nuestro producto, todos se benefician... Los jugadores, los técnicos, la selección, todos", sentenció.