Ariel Holan ante la violencia: El arma más importante del pueblo es el voto

Aún afectado por lo ocurrido el fin de semana pasado en el Estadio San Carlos de Apoquindo, el técnico de Universidad Católica, Ariel Holan, hizo ver un camino alternativo a la violencia.

"En primer lugar, básicamente en democracia todos tienen derecho a la protesta. El punto (negativo) es que rompan las instalaciones de los clubes o la violencia... Ante ello, creo que el arma más importante de los pueblos es el voto, el voto masivo", expresó en conferencia de prensa en San Carlos de Apoquindo.

"No quiero meterme en cosas que no me corresponden, y no quiero confundir el fútbol con la política, pero acá no solo somos los jugadores, los técnicos o los árbitros, porque hay mucha gente que trabaja en torno a la actividad y que necesita que no se detenga, que necesita seguir trabajando", añadió.

"Hay mucha gente que trabaja en el club que viene en bus, que tiene dos horas de viaje... Todos los reclamos son justos, pero deben ser canalizados en la forma en que corresponda", completó antes de expresar su deseo de que haya un final feliz para el estallido social.

"Esperamos que Dios ilumine a las autoridades y a la gente que encabeza las protestas para llegar a un acuerdo para que Chile vuelva a sonreír", cerró.