Ariel Holan anticipó el duelo con Colo Colo: "Es un clásico, pero no deja de ser un partido de fútbol"

El técnico de los "cruzados" explicó que no es necesario "recalcar tanto" la importancia del compromiso.

El argentino Ariel Holan, técnico de Universidad Católica, anticipó en conferencia de prensa el clásico contra Colo Colo y afirmó que, más allá de la importancia del choque, "no deja de ser un partido de fútbol" y el objetivo es jugar bien para conseguir un resultado positivo.

"Yo creo que nosotros debemos enfocarnos en los desafíos del partido y no pensar en el resultado. Si nos enfocamos en eso y encontramos soluciones, vamos a obtener un buen resultado. Por ahí pasa el examen del domingo y ahí veremos en qué áreas debemos mejorar o no. Es un clásico, pero no deja de ser un partido de fútbol", explicó.

El trasandino, en la misma línea, subrayó que "son partidos importantísimos, pero no es necesario recalcarlo tanto. El contexto de partido importante se lo dan todos los componentes del fútbol, los simpatizantes, la prensa, directivos, familiares. Todos saben que es un partido distinto".

Holan, además, descartó que el choque sea una revancha para los "cruzados", debido a la derrota sufrida en semifinales de la Copa Chile.

"No hay espina clavada, porque partidos son partidos. Fue el primero oficial de mi ciclo, con pocas semanas de entrenamiento, nos sirvió mucho para reforzar lo que hicimos bien y crecer en lo que no hicimos bien", comentó.

Finalmente, en el plano futbolístico, Holan reveló que José Pedro Fuenzalida y César Pinares están recuperados y estarán a disposición para el duelo este domingo.

"Si Intendencia dispuso jugar sin visitantes, por algo será"

Por último, Holan también se refirió a la medida de la Intendencia Metropolitana de restringir el acceso de los hinchas "cruzados" al Estadio Monumental para la visita a Colo Colo.

"Acá está la Intendencia que tiene facultades, igual que Estadio Seguro. Si dispusieron que sea sin público visitante, por algo será. Considero que debe ser equitativo para ambas partes y no tengo dudas que en la vuelta será también sin público visitante", expresó.

No obstante, Holan reiteró que "hay autoridades que tomaron esas decisiones. Por lo mismo, hay que ser muy prudentes en las opiniones como entrenador. Yo prefería no hacer evaluaciones respecto a esto".

El duelo entre Colo Colo y la UC está programado para las 18:00 horas (21:00 GMT) este domingo y lo podrás seguir en Al Aire Libre y AlAireLibre.cl.