Ariel Holan: Debo reconstruir a un equipo que estaba a tres puntos del descenso

El técnico de Universidad Católica, Ariel Holan, se refirió al presente del elenco cruzado en el Campeonato Nacional donde ve de lejos los lugares de vanguardia y aseguró que está trabajando en reconstruir un equipo que cuando él asumió estaba en un momento delicado.

"El equipo de 2019 lo recibí en una versión distinta de este. Era diferente porque había salido campeón y le di mi identidad en función de lo que recibí. Ahora cuando lo recibí el semestre pasado estaba a tres puntos del descenso, con mucho jugador lesionado e hicimos incorporaciones, pero perdimos a (Diego) Valencia, que era un jugador importante", dijo el entrenador en conferencia de prensa.

"Entonces con eso que yo asumí la responsabilidad porque soy el entrenador debo reconstruir un equipo que fue muy competitivo pero que no lo era cuando lo recibí, porque también la tercera valla con más goles en el campeonato. Dije que sí, porque tenía un compromiso con el club de no darle la espalda un momento delicado", añadió.

Respecto a ese trabajo que está realizando al mando del equipo, Holan específico que "hemos mejorado el nivel de errores. Creo que jugamos mejor en la parte defensiva, y quizás en la zona ofensiva nos faltó claridad para generar situaciones de gol y para convertirlas. Estamos poniendo a punto a todos los futbolistas".

"Digo que estamos en un equipo en construcción, y lo digo desde nuestra realidad. Tenemos buenos futbolistas, un buen plantel, pero con jugadores que vienen de realidades diferentes, y lleva un tiempo ponerse a punto, y para eso estamos trabajando, en lo individual, en lo físico, y además hay que entrenar y buscar ser más competitivos como equipo. Veo una mejoría, la UC intenta hacer un fútbol diferente y eso requiere de tiempo", complementó.

Volviendo sobre el primer punto, el DT explicó que no se trata de un problema sicológico, si no que futbolístico y en eso se ha centrado su labor.

"La UC es un equipo que viene de ser cuatro veces campeón con cuatro entrenadores distintos y el semestre pasado yo lo recibí a tres puntos del descenso, entonces no es lo mismo que cuando lo recibí en 2019 que venía de ser campeón. Recibí un equipo que venía de una crisis, entonces hay que ser claros en el análisis. Acá no hay un problema sicológico, acá el problema es que los refuerzos están a distinto nivel físico, y a su vez el equipo ha tenido cambios pero hemos mejorado partido a partido. Acá no hay un problema mental, si no de trabajar y entrar duro y fuerte", comentó.

Respecto a lo que viene el fin de semana ante Cobresal, Holan adelantó que "es un equipo dinámico, con delanteros rápidos. Tiene un mediocampo que tiene juego y una defensa que lo hace muy bien, y es un equipo que trata de jugar al fútbol, pero más allá de eso y de lo que uno ve como DT, nosotros debemos enfocarnos en nuestro rendimiento. Se trata de trabajar en nuestra identidad como equipo".