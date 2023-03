Ariel Holan defendió a Mauricio Isla de sus críticos: "Caerle a un jugador no es prudente"

El técnico de Universidad Católica, Ariel Holan, se refirió a la eliminación de la Copa Sudamericana y al futuro del elenco cruzado en el Campeonato Nacional, aunque también tuvo palabras para las críticas que recibió Mauricio Isla luego de la dolorosa caída ante Audax Italiano.

"Más allá sobre hacer una reflexión en particular sobre un jugador en específico como lo es en este caso Mauricio Isla, hay que analizar la globalidad de lo que es un sistema de juego, la posición del balón y las transiciones. Caerle a un jugador no es prudente. No vamos a analizar a un jugador públicamente, lo haremos en privado", señaló el DT en conferencia de prensa.

"Nuestro análisis lo hacemos desde la globalidad, desde el portero, hasta el último en el campo. En ese balance uno toma las decisiones, en función de los rendimientos, que no pasan por un partido, sino por una cadena de situaciones y acciones", añadió.

Holan repasó lo que ocurrió en Rancagua y aseguró que "el partido estaba controlado cuando ganábamos 2-1 y pudimos definirlo de contragolpe en el primer tiempo. Luego tuvimos dos minutos fatales. Tras el 2-2 no pudimos reaccionar, ellos se replegaron bien, cerraron los caminos y no pudimos entrar. Jugaron con nuestra impaciencia".

"Quedamos tristes y dolidos, pero en el Campeonato Nacional venimos haciéndolo bien. Tenemos 21 goles, algo que no sucedía hace mucho tiempo. Es un poder de fuego importante. Pero también debemos saber defender. No hay equipo que trascienda si no tiene un sistema importante. Estamos en camino", añadió Holan, quien de igual manera lamentó la eliminación.

"Nuestro objetivo era ser protagonista en los tres torneos, uno se fue y nos quedan dos. Pero nuestra otra meta, por encima del resto, es ser un equipo competitivo", expresó.

"Dar vuelta la página no es fácil. No nos levantamos y decimos 'ya está, pasó', porque nos dolió. Debemos aprender de estas cosas. Pero hay que darnos cuenta que estamos haciendo las cosas bastante bien. Ahora toca defender la punta del torneo con dientes y uñas", añadió.