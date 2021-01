Ariel Holan durante empate con Everton: Digan que no quieren que salgamos campeones y ya

El entrenador de Universidad Católica, Ariel Holan, reaccionó con mucha molestia por la acción del empate con Everton en que el juez Héctor Jona desestimó un penal cobrado en primera instancia, tras revisarlo en el VAR.

El árbitro sancionó sin dudar una presunta infracción del zaguero viñamarino Cristián Suárez contra el delantero Gonzalo Tapia y cuando el argentino Fernando Zampedri se disponía a ejecutarlo, fue advertido por los encargados del sistema de videoarbitraje.

Una vez que revisó la acción, estimó que no era falta, lo que enfureció al DT Holan.

"Son todos los partidos iguales... Digan que no quieren que salgamos campeones y ya está. No hay problema y no nos hacemos mala sangre", indicó en unas palabras que se escucharon a través de los micrófonos de TNT Sports.

Finalmente, la UC y Everton repartieron puntos por la igualdad 1-1.