Ariel Holan: El peor precedente es que unos pocos delincuentes decidan si se juga al fútbol o no

El entrenador de Universidad Católica Ariel Holan manifestó su postura luego de los incidentes que obligaron a suspender el clásico ante la U por Copa Chile este miércoles, condenando el actuar de un grupo de hinchas de su club en el Estadio "Elías Figueroa".

En rueda de prensa, el DT argentino mencionó que: "Yo no soy chileno, pero me siento con la autoridad de opinar con el corazón, y así como hoy vamos por mal camino. El peor precedente que se puede sentar es que unos pocos delincuentes tomen la decisión si jugar al fútbol o no".

"Hay regiones acá en las que no aceptan que algún club vaya a jugar, es un nefasto precedente. Los delincuentes pueden lastimar a un ser humano que no importa que camiseta tenga, le puede tocar a cualquiera", añadió.

En la misma línea, apuntó que: "¿Nosotros vamos a avalar desde el escritorio que esos delincuentes tengan las llaves del fútbol? Hay mucha tarea acá para los distintos estamentos de las autoridades".

"En el fútbol no se puede acusar a una camiseta o los hinchas, porque no son la mayoría. Condeno absolutamente cualquier hecho de violencia en la sociedad y sobre todo en el fútbol", remarcó.

"¿Cuál es el techo y el límite de esto que pasa? Los partidos se ganan y pierden en la cancha, en el escritorio se toman las decisiones de cómo actuar ante esto", expresó sobre si es que por estos incidentes debiese dársele por ganada la llave a la U.

Quien también tuvo palabras para lo que pasó en Valparaíso fue el capitán "Cruzado" José Pedro Fuenzalida. "Brindamos nuestra solidaridad con Martín Parra. Como jugador condeno todo lo que está pasando y ojalá se pueda intervenir porque sabemos lo que genera el fútbol en nuestro país", señaló.

"Queremos mucho a esta actividad y queremos que sea una fiesta y que no se siga hablando de este tipo de cosas. Necesitamos mejorar estas cosas como sociedad", aseguró.