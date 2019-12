Ariel Holan: El proyecto de Universidad Católica conmueve y convoca a cualquier entrenador

El nuevo entrenador de Universidad Católica, el argentino Ariel Holan, brindó una entrevista al sitio oficial del club en la que se refirió a las razones por las que decidió asumir el desafío de dirigir en San Carlos de Apoquindo.

"Estoy muy agradecido del Presidente del club, del Tati (Buljubasich), de los directivos y de toda la gente de Universidad Católica por creer en nuestro proyecto futbolístico. Es un desafío muy grande y lo tomo como siempre, con todo el profesionalismo y con la emoción que significa encarar un proyecto de esta envergadura. Es una responsabilidad muy grande, pero tenemos la confianza que vamos a poder hacer un buen trabajo", apuntó el entrenador.

Sobre su decisión de llegar a la UC, el ex DT de Independiente expresó que "la realidad es que el proyecto de Universidad Católica conmueve y convoca a cualquier entrenador, por el profesionalismo con el que se manejan, por la expectativa y competitividad del equipo, por la historia y la grandeza del club y por su hinchada. Cuando llegó la propuesta estábamos convencidos de que debíamos avanzar para ponernos a trabajar cuanto antes".

Holan también se refirió a los objetivos para el 2020. "Esta camiseta nos exige ser protagonistas, prometer resultados sería más que irresponsable de mi parte, pero sabemos que venimos a un club que viene de obtener un bicampeonato, que tiene expectativas de hacer una buena Copa Libertadores y en esa línea venimos a trabajar. Sabemos que tenemos la vara alta, porque el equipo viene por la senda del triunfo, pero estos son los desafíos que nos gustan y nos convocan", indicó.

El adiestrador, además, expuso que "hicimos un trabajo de observación detallado del plantel y las características de los futbolistas, no hace falta aclarar que estamos hablando del mejor equipo de Chile, que como decíamos viene de salir campeón dos años consecutivos y viene demostrando un alto nivel de competitividad en todas las instancias".

"No me quiero adelantar con ninguna evaluación apresurada porque no corresponde, pero partimos de una muy buena base para trabajar e implementar nuestro sistema de entrenamientos, complementó.

Finalmente, le envió un mensaje a los hinchas. "Enviarles un fuerte abrazo, agradecerles por la confianza y la infinidad de mensajes que me han ido enviado a través de las redes sociales, decirles que necesitamos de ellos, sabemos que es un club muy grande, con una hinchada muy popular y durante este año vamos a necesitar que como siempre estén con nosotros y nos acompañen en cada partido", sentenció.