Ariel Holan en la previa al duelo con la U: Desde el punto de vista emocional es importante

El entrenador de Universidad Católica, Ariel Holan, afirmó que el clásico de este domingo ante U. de Chile es un duelo importante tomando en cuenta que desde lo emocional, al ser un encuentro entre los dos rivales estudiantiles, tiene varios "condimentos".

"Hay condimentos que lo hacen diferente, hay un cambio de entrenador y eso genera energía diferente, no sé si para mejor o peor, porque es una conducción distinta, y desde el punto de vista futbolístico también... no es mucho lo que se puede cambiar en poco tiempo, pero sí hacer ajustes que marcan diferencia. De por sí, no hay dos partidos iguales, por más que sean entre mismos equipos", indicó el DT.

"Desde el punto de vista emocional es importante porque es un clásico en una instancia de una copa, la motivación para jugar este tipo de partidos es grande para los futbolistas y eso lo hace un partido distinto, respetando al rival y focalizándonos en nosotros", sostuvo.

"La parte mental en un clásico de por sí genera una electricidad diferente en la semana, desde ese punto de vista, los futbolistas saben cuando juegan un clásico la mportancia que tiene para la institución, la afición y para ellos, que son los protagonistas principales", expuso.

Para el entrenador argentino, la UC viene mejorando "como equipo, la manera de jugar y el contenido de juego, nos da placer que el contenido siga creciendo y tratar de llevarlo al campo de juego para tener un equipo competitivo que sea lo más eficaz posible porque tenemos la ilusión de pasar de fase".

También reconoció que les gustaría seguir como locales en el Teniente, porque "nos gusta jugar en la mejor cancha posible, así que esperemos que así sea" y cerró indicando que "creo que nunca dos partidos son iguales, tiene condimentos diferentes y estamos más pensando en nosotros que en el rival, como habitualmente lo hacemos, pero respetando ysabiendo cuáles pueden ser sus virtudes y falencias".

El partido será el domingo a las 17:30 horas y podrás seguirlo AlAireLibre.cl.