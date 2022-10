Ariel Holan: En nuestro peor año tenemos muchas opciones de clasificar a una copa

El entrenador de Universidad Católica, Ariel Holan, se refirió a las opciones intactas que tiene el equipo de clasificar a una copa internacional y lo destacó en un año que consideró uno de los peores del club.

"Fue un año muy duro con salidas de jugadores importantísimos que no eran previsibles y la ida de otros futbolistas que en el deseo de progresar han salido", sostuvo en conferencia de prensa.

"Hemos tenido altibajos, no creo que los rivales nos hayan tomado la mano, sino que hemos jugado en distintos niveles. En nuestro peor año terminamos con muchas opciones de clasificar a una copa, los peores años de otros equipos no han tenido tanta suerte", agregó.

En ese sentido, dijo que "creo que no hay que medir eso extrapolándolo de la realidad. La realidad nuestra es que fue un mal año y en un mal año hacer debutar juveniles, conseguir un porcentaje de puntos que nos permitió salir de la zona roja y que nos permite estar vivos hasta la última fecha en la clasificación de las copas, que nos permitió hacer ventas por más de seis millones de dólares. Hay muchas cosas en el semetre para poner en la balanza".

"Nos ha pasado de todo. Creo que en ese contexto veo al equipo peleando, con gladiadores que no bajan los brazos, que tiene ganas de cerrar el año de la mejor manera posible. Vamos a ver hasta dónde nos da en este contexto", insistió.

Además se refirió a su posible continuidad en el club y sostuvo que "nada incide más que si hay proyecto o no hay. Es tan fácil y difícil como eso, si es que hay, no depende de una clasificación a una copa, porque habría que diferenciar un gasto de una inversión. Ojalá podamos clasificar, pero no depende de una clasificación mi continuidad, es si hay o no hay proyecto".

"Ahora estoy solamente enfocado en estos tres partidos, que para mí son tres finales de Libertadores. Es importante para nosotros cerrar el semestre", complementó.

U. Católica enfrentará este fin de semana a Unión La Calera como visita, desde las 19:00 horas.