Ariel Holan: Estamos tirando todos para adelante porque queremos reconstruir un equipo

A pocas horas de enfrentar el importante clásico con Colo Colo, el entrenador de Universidad Católica Ariel Holan se encargó de descartar cualquier conflicto en la interna con sus dirigidos, asegurando que están "tirando todos para adelante".

En conferencia de prensa este viernes, el DT de los de la precordillera abordó los rumores que hubo últimamente sobre un quiebre en el camarín con alguno de sus dirigidos. "En ningún momento dudé de la honestidad de ningún jugador, cuerpo técnico y directivos, de que estamos tirando todos para adelante para tratar de reconstruir un equipo", expresó.

"En esa reconstrucción estamos, donde podemos tener altas y bajas, mejores y peores partidos. Tengo confianza plena en los jugadores, con ellos no hay nada que conversar. Pero cuando se dicen cosas que no son ciertas, a mí me lastima y me pone triste", agregó.

Respecto a lo que espera del cruce con los albos, Holan señaló que: "Todo el plantel tiene la ilusión de hacer un gran partido. Nosotros estamos cerca de Huachipato y sabemos que no tenemos que perder pisada. El partido tiene varios condimento extras en el aspecto estadístico que son importantes también".

La UC recibirá este sábado a Colo Colo en el Estadio Santa Laura, desde las 15:00 horas de nuestro país. Toda la acción la podrás seguir junto a la transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa y el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.