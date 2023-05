Ariel Holan: Estoy convencido de que el equipo encontrará el funcionamiento

El técnico de Universidad Católica, Ariel Holan, hizo la previa del duelo que el elenco cruzado jugará ante Huachipato por la fecha 13 del Campeonato Nacional, y evidenció su confianza de que su equipo encontrará el funcionamiento que le permita agarrar una regularidad.

"No sé si la palabra a usar es el equilibrio, si no el funcionamiento. Estoy convencido de que el equipo lo encontrará, y ese funcionamiento se encuentra entrenando, trabajando y jugando. Por ahí tuvimos mucho poder de fuego, pero nos costaba defender en transición; después nos solidificamos defensivamente, pero no tuvimos la misma cantidad de oportunidades en los partidos, y las que tuvimos no fueron suficientes para poder convertir, aunque muchas fueron claras", dijo Holan en conferencia de prensa.

"Entonces debemos encontrarlo y va más allá de la alineación que podamos utilizar", añadió el entrenador.

Respecto al momento del equipo luego de haber jugado hace ya nueve días apenas 30 minutos ante la U en el frustrado clásico universitario, Holan dijo que "fue una semana larga de entrenamiento. Alexander (Aravena) ya está en condiciones, Alfonso Parot y Daniel González también están a disposición para el partido. Aprovechamos la semana para ajustar detalles que son importantes, por lo que fue un muy buen período de entrenamiento".

Respecto al rival, Holan comentó que "Huachipato está haciendo las cosas bien, que está en la parte alta del Campeonato, y sin duda será un partido duro, pero nosotros nos hemos preparado bien por lo que esperamos hacer un buen partido".

Por último, el exDT de Independiente comentó las iniciativas que buscan frenar los hechos de violencia.

"Es bueno lo que se está haciendo. Es bueno que tanto la ANFP como el Presidente de la República y el arco político estén buscando soluciones. Tengo la confianza de que entre el lado político y futbolístico puedan encontrar lo que todos queremos, que es la seguridad en los estadios para los hinchas, para los medios y para la gente que va con sus familias a ver los partidos", cerró.