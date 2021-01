Ariel Holan: Hubo muchas jugadas que son materia de análisis y eso me da impotencia

Luego de la derrota de Universidad Católica en un vibrante encuentro ante Palestino por el torneo, el técnico de los de la precordillera Ariel Holan se refirió a algunos de los discutibles cobros que se dieron durante el encuentro, apuntando que "hubo muchas jugadas que son materia de análisis".

"Hubo muchas jugadas durante el partido que son materia de análisis. Salomón se fue injustamente de la cancha, amonestado dos veces injustamente. Es una impotencia enorme", apuntó el DT de la UC en rueda de prensa.

Del mismo modo, se refirió a la expulsión de Carlos Salomón por doble amarilla, señalando que: "Lo que me importa más es que si esa situación se daba para tarjeta roja, no me interesa si fue penal o no de Matías Dituro sobre Carlos Villanueva en el final del partido".

"Merecimos más, no es una opinión subjetiva, sino objetiva. la hago en base a quién tuvo más el balón, quién recuperó más el balón, quién jugó más. Todavía quedan cuatro partidos", agregó,

Por otro lado, el estratega expresó que: ""Los chicos jóvenes están a la altura de lo que es Católica (...) Desde mi punto de vista, los jugadores lo están haciendo muy bien".

"No podemos adelantar en los procesos y debemos darle la oportunidad. Además, hay que recuperar a los más experimentados", sentenció.