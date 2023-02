Ariel Holan: No me gusta que las sensaciones sean de un equipo que va a matar o morir

El entrenador de Universidad Católica, Ariel Holan, mantuvo su autocrítica al desequilibrio que mostró el equipo en el empate 3-3 con Cobresal y aseguró que la idea es seguir trabajando para mejorar varios aspectos del juego, con la idea de convertirse en un elenco competitivo que sea capaz de ganar cuatro títulos.

"El fútbol es equilibrio y ese equilibrio tratamos de buscar. Tenemos que mejorar nuestra calidad de posesión, la presión tras pérdida y nuestro posicionamiento defensivo en prevención de contragolpe en distintos sectores de la cancha, eso se hace con trabajo. No me gusta que el equipo esté desequilibrado y que las sensaciones sean de un equipo que va a matar o morir, eso no es fútbol y ésa es la autocrítica que hacemos y lo que tratamos de corregir. La cuenta pendiente es equilibrarnos, porque el fútbol es equilibrios", declaró en una extensa conferencia de prensa.

"Mi primer objetivo es constituir un equipo que ojalá pueda ganar cuatro campeonatos, es el desafío del club para ser competitivo. Vamos a tener contratiempos y esto se trata de ganar porque es fútbol, y tener un recambio de juveniles. En ese camino estamos, por eso veo el fútbol desde otro lugar, aunque quiero ganar porque soy un enfermo de querer ganar", manifestó.

"No hay que olvidar que hicimos un recambio muy grande que cerró una etapa de un equipo que ganó cuatro campeonatos seguidos. Propusimos el año pasado, cuando tomé el equipo a tres puntos del descenso, hacer un diagnóstico y ver roles y funciones, a partir de ahí tuvimos que hacer una reestructuración donde solamente hemos tomado tres decisiones duras, que fue la cesión de contrato de Lucas Melano, Yamil Asad a fin de año, y Nehuen Paz que entrena con el plantel, pero no está inscrito para el torneo. Esas fueron las decisiones más duras", detalló.

"Tenemos un buen equipo, un buen plantel, pero en todos los principios hay que hacer ajustes y dependiendo que los contratiempos de lesiones y lo demás no resientan la estructura de lo que imaginamos, pero se están poniendo bien la mayoría de los futbolistas grandes. El principal objetivo con este plantel es tener un equipo competitivo y un equipo competitivo que gane, guste y golee no se encuentra de la noche a la mañana con el recambio que hemos hecho. En segundo lugar pienso que nuestro segundo objetivo es con los juveniles, algunos que debutaron en primera el año pasado", siguió.

"Creo que todo esto es un muy buen comienzo para mí sentando bases sólidas. Si hacemos bien los cimientos, la construcción de una casa o un edificio empieza por los cimientos y no puede estar listo en un mes. No podemos pretender que en cuatro partidos el equipo gane, guste y golee, sí que vaya creciendo y en eso estamos", prosiguió.

Holan aclaró que Branco Ampuero no podrá jugar este fin de semana y que aún esperan por César Pinares, quien "por suerte está bien, así que tenemos casi el 90 por ciento del equipo, con futbolistas que van creciendo".

La UC enfrenta a Audax Italiano el próximo sábado, en el Estadio La Florida.