Ariel Holan puso en duda la presencia de Matías Dituro en duelo ante O'Higgins

El técnico de Universidad Católica, Ariel Holan, hizo la previa del duelo que el elenco cruzado jugará este fin de semana ante O'Higgins y expuso su preocupación por Matías Dituro, quien quedó en duda para el duelo ante los rancagüinos debido a un pelotazo que recibió en uno de sus dedos.

"Tuvo en pelotazo y quedó con problemas en el dedo, entiendo que no es de gravedad, todo dependerá de cómo se sienta él para saber si será de la partida o no este sábado", dijo Holan en conferencia de prensa.

Holan también comentó la situación de Franco Di Santo, quien "tiene una molestia muscular con la que jugó el otro día. Seguramente estará en condiciones de estar en el plantel para el clásico contra la U".

El entrenador estudiantil también tuvo palabras para el empate ante Colo Colo en el clásico disputado el fin de semana.

"El balance fue positivo, teniendo en cuenta la envergadura del rival, hicimos un buen partido y el equipo mostró signos de mejoría en varios aspectos", aseguró Holan, quien igualmente está preocupado por los lesionados.

"La preocupación más grande es la cantidad de futbolistas que no están al cien", expresó.

Por último, Ariel Holan analizó la irregularidad de los clubes en esta temporada 2023.

Respecto al torneo, el DT expresó que "es un campeonato muy parejo, ningún equipo ha logrado despegarse en la tabla y esa será la constante hasta el final del campeonato. Me parece que ha habido más cantidad de lesiones que en otros torneos, en nuestro caso no tengo dudas. No sé si eso incide en la regularidad de los equipos".