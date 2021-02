Ariel Holan se despidió de U. Católica: Nuestros camino se separan, pero estaré eternamente agradecido

Ariel Holan, ex técnico de Universidad Católica, se despidió del club y expresó sus agradecimientos por su paso por la institución, con la que logró el título del Campeonato 2020, sellando un histórico tricampeonato para el club.

"Hoy me toca despedirme del club y de toda la familia cruzada. Hoy nuestros caminos se separan pero estaré eternamente agradecido. Pasamos un año atípico y lleno de emociones pero que quedará para siempre en nuestros corazones", escribió Holan en su cuenta de Twitter.

Agregó que "estoy muy agradecido por todo lo que pasé en Chile, donde desde el primer día me han recibido con respeto y cariño. En este año me he sentido como en casa. Levantando las manos".

Por último, cerró que "le quiero agradecer a todos los cruzados y cruzadas por el apoyo en cada partido, nos dieron la fuerza para competir y ser campeones. Estarán siempre en mi corazón y el de toda mi familia. Hasta siempre y gracias eternas".